الرملة: حملةٌ انتخابية ضد العرب

انتشرت في شوارع مدينة الرملة لافتات انتخابية، لقائمة "البيت اليهودي"، تظهر فيها امرأة غربية الملامح، إلا أنها ترتدي الحجاب، وعُنوِنت الصورة بـ"قد تكون هذه في الغد ابنتك"، في تحريض مباشر على العرب والمسلمين في المدينة.

واستنكرت القائمة العربية المشتركة، في الرملة "التحريض العنصري من قبل قائمة البيت اليهودي المتطرفة"، المتمثّلة بنشر إعلانات انتخابية عُنصرية ضد العرب والمسلمين.واعتبرت أن هذه الخطوة العنصرية جاءت كي "تحثّ الناخب اليهودي على التصويت لها".

وأصدرت القائمة بيانًا جاء فيه أن "استعمال التحريض العنصري وأدوات التخويف ودب الرعب في نفوس الناس بغية الحصول على مكسب سياسي آني، هي وسيلة العنصري المتبجح والمأزوم الذي يلجأ إلى الفتن والوسائل السافلة ليحظى باصوات من يصدقة من الناس الجهلة وذوي التوجه العنصري".

وأكّدت أن عضو المجلس البلدي، المحامي ريّس أبو سيف، قدم بلاغًا وشكوى للجنة الانتخابات لإزالة هذه اللافتات.

وقالت إن "البيت اليهودي يأتي الآن، وهو راعي حركة النواة التوراتية ليثير النعرات العنصرية والفتن بين أبناء الرملة"، مُشيرةً إلى أن "هذا أمر خطير ومرفوض رفضا باتا".

وأضافت: "نحن العرب في الرملة لا نهدد حياة وحرية أحد ولا نفرض ديننا أو طريقة لباسنا على أحد، ونرفض أن نُستعمل كأداة تخويف ونرفض تشوية صورة الامرأة العربية والمسلمة لأي سبب كان".