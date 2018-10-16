بئر السبع: مصرع رضيعة إثر حادث دهس

توفيت رضيعة تبلغ عاما ونصف من سكان مدينة بئر السبع في منطقة النقب جنوبي البلاد، الليلة الماضية، متأثرة بجروحها الحرجة التي أصيبت بها في حادث دهس وقع في ساحة منزل عائلتها، يوم الخميس الماضي.

وأعلن الأطباء في مستشفى "سوروكا" وفاتها بعد فشل كل محاولات إنقاذ حياتها.

وكانت الطفلة قد نقلت إلى المستشفى بحالة حرجة وأدخلت إلى قسم العلاج المكثف لغاية وفاتها.

ويذكر أن عائلة الطفلة وافقت على التبرع بأعضائها من أجل إنقاذ حياة آخرين، رغم حزنها الشديد على وفاتها.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد ذكر في الشهر الماضي، أن 66% من ضحايا حوادث الدهس في محيط السيارة هم من الأطفال العرب في منطقة النقب، جنوبي البلاد.