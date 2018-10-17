  2. محليات
  3. أخبار محلية

البعينة نجيدات: إطلاق نار على منازل مأهولة

تاريخ النشر: 17/10/2018 - 10:41

البعينة نجيدات: إطلاق نار على منازل مأهولة
عرب ٤٨ / عمر دلاشة

أطلق جناة عيارات نارية على بيوت مأهولة وسط قرية البعينة- نجيدات، الليلة الماضية.

وتسببت جريمة إطلاق النار بحالة من الفزع والقلق بين الأهالي وخصوصا الأطفال في الحي.

وأصابت عيارات نارية سيارة خصوصية كانت مركونة بجانب أحد المنازل، وطالت عدة رصاصات غرف أطفال حين كانوا يغطون في نومهم، كما ألحقت جريمة إطلاق النار أضرارا في أحد البيوت.

وأعرب الأهالي عن استنكارهم ورفضهم للعنف والجريمة، ودعوا الشرطة إلى عدم التقاعس والقيام بعملها في اجتثاث مظاهر العنف.

كما دعوا الناس إلى رفع صوتهم في محاربة العنف وعدم الصمت إزاء الجريمة.

يذكر أن الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، غير أنها لم تبلغ عن اعتقال مشتبهين ولم تكشف خلفية إطلاق النار لغاية الآن.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#البعينة نجيدات
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#فوضى السلاح

البعينة نجيدات: إطلاق نار على منازل مأهولة

البعينة نجيدات: إطلاق نار على منازل مأهولة

البعينة نجيدات: إطلاق نار على منازل مأهولة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حوادث العمل: غياب المهنية وانعدام المسؤولية
حوادث العمل: غياب المهنية وانعدام المسؤولية

2018-10-17

علي سلام يدعي: لا علاقة لي بالتسجيل "المفبرك"
علي سلام يدعي: لا علاقة لي بالتسجيل "المفبرك"

2018-10-17

انتخابات النقب: سيطرة ذكورية وغياب النساء عن قوائم الترشيح
انتخابات النقب: سيطرة ذكورية وغياب النساء عن قوائم الترشيح

2018-10-17

الأكثر قراءة

تصفيةُ خاشقجي تمّت على أنغام الموسيقى بحضور القنصل السعوديّ

تصفيةُ خاشقجي تمّت على أنغام الموسيقى بحضور القنصل السعوديّ

2018-10-16
مسؤول تركي: عثرنا على

مسؤول تركي: عثرنا على "دليل مؤكد" على مقتل خاشقجي بالقنصلية

2018-10-16
آيزنكوت التقى بنظرائه من السعودية والبحرين والأردن ومصر

آيزنكوت التقى بنظرائه من السعودية والبحرين والأردن ومصر

2018-10-16
المدعي التركي بقضية خاشقجي يغادر القنصلية والسعودية تفتح تحقيقا

المدعي التركي بقضية خاشقجي يغادر القنصلية والسعودية تفتح تحقيقا

2018-10-16
الجيش الإسرائيلي سعى لمنظومة لجمع معلومات من شبكات التواصل

الجيش الإسرائيلي سعى لمنظومة لجمع معلومات من شبكات التواصل

2018-10-16