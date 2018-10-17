البعينة نجيدات: إطلاق نار على منازل مأهولة

أطلق جناة عيارات نارية على بيوت مأهولة وسط قرية البعينة- نجيدات، الليلة الماضية.

وتسببت جريمة إطلاق النار بحالة من الفزع والقلق بين الأهالي وخصوصا الأطفال في الحي.

وأصابت عيارات نارية سيارة خصوصية كانت مركونة بجانب أحد المنازل، وطالت عدة رصاصات غرف أطفال حين كانوا يغطون في نومهم، كما ألحقت جريمة إطلاق النار أضرارا في أحد البيوت.

وأعرب الأهالي عن استنكارهم ورفضهم للعنف والجريمة، ودعوا الشرطة إلى عدم التقاعس والقيام بعملها في اجتثاث مظاهر العنف.

كما دعوا الناس إلى رفع صوتهم في محاربة العنف وعدم الصمت إزاء الجريمة.

يذكر أن الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، غير أنها لم تبلغ عن اعتقال مشتبهين ولم تكشف خلفية إطلاق النار لغاية الآن.