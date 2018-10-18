النقب: اقتحامات مستمرة لقرية أم بطين

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية ووحدة "يوآف" برفقة جرافتين تتبعان لما يسمى "سلطة توطين البدو" قرية أم بطين في منطقة النقب، جنوبي البلاد، ظهر اليوم الخميس.

وقال عدد من الأهالي إن قوات الهدم اقتحمت القرية، واستخدمت الطرق غير المعبدة بنية هدم منازل، لكن لم تصل أنباء عن هدم أي منزل لغاية الآن.

وأفاد مصدر في أم بطين أن ما يسمى "سلطة توطين البدو" نفذت على مدار الشهرين الماضيين اقتحامات أسبوعية للقرية خلال ساعات الصباح الباكر والنهار، برفقة الشرطة ووحدة "يوآف"، لهدم مبان صغيره وحظائر أغنام أحيانا ولاستفزاز المواطنين دون تنفيذ عمليات هدم.

وتعاني القرية التي جرى الاعتراف بها بعد العام 2000 من الإجحاف الحكومي، شُح المرافق العامة ونقص الميزانيات، إضافة إلى سلب المجلس الإقليمي القسوم الذي يدير شؤون أم بطين صلاحيات التنظيم والبناء فيها وتحويلها إلى "سلطة توطين البدو"، بعد انتهاء عمل اللجنة المعينة وانتخاب رئيس المجلس الإقليمي الحالي، جبر أبو كف.

وأدت جرائم هدم البيوت المُسلطة على القرى العربية في النقب إلى وضع غير إنساني لحياة عرب النقب على أرضهم، فمنذ بداية العام 2016 وحتى نهاية العام 2017 فقط جرى هدم 2200 مبنى من قبل السلطات الإسرائيلية، وذلك حسب معطيات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية.

وبالإضافة إلى التصاعد في عمل ماكنة الهدم، أوضحت الإحصائيات الأخيرة الاتساع الكبير في ظاهرة الهدم الذاتي، حيث تهدد السلطات بفرض غرامات وتكاليف باهظة، مقابل تنفيذها الهدم، على السكان العرب لدفعهم على هدم بيوتهم بأيديهم وعدم تكبدهم أعباء مادية أخرى.