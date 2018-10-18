مظاهرة احتجاجية لنصرة العراقيب الأحد المقبل

أقرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب خلال اجتماعها الدوري، مطلع الأسبوع الجاري، في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة 134 على التوالي آخرها في 4.10.2018 سلسلة من النشاطات النضالية لمساندة العراقيب وتعزيز صمودها وخصوصا على ضوء الهجمة المستمرة من السلطات على القرية وأهلها.

وتبدأ هذه النشاطات بمظاهرة حاشدة عصر الأحد المقبل الموافق 21.10.2018، بالتزامن مع الوقفة الأسبوعية لقرية العراقيب على المفرق الجنوبي لمدينة رهط الساعة 16:30 بعد الظهر، وسيُعلن لاحقا عن الفعاليات والنشاطات الأخرى بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب.

وتأتي هذه الفعاليات والنشاطات الشعبية بالتزامن مع تداول قضية الشيخ صياح الطوري في المحكمة العليا التي ستبت في الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع على الحكم الصادر بحقه بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر.

ودعت لجنة التوجيه، الأهل في النقب والبلاد عامة، إلى المشاركة في مظاهرة الأحد والتواجد المكثف في قرية العراقيب خلال الأيام والأسابيع المقبلة.