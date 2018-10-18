  2. محليات
  3. أخبار محلية

مظاهرة احتجاجية لنصرة العراقيب الأحد المقبل

تاريخ النشر: 18/10/2018 - 13:12

مظاهرة احتجاجية لنصرة العراقيب الأحد المقبل
اجتماع لجنة التوجيه بالعراقيب، مطلع الأسبوع
عرب ٤٨

أقرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب خلال اجتماعها الدوري، مطلع الأسبوع الجاري، في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية للمرة 134 على التوالي آخرها في 4.10.2018 سلسلة من النشاطات النضالية لمساندة العراقيب وتعزيز صمودها وخصوصا على ضوء الهجمة المستمرة من السلطات على القرية وأهلها.

وتبدأ هذه النشاطات بمظاهرة حاشدة عصر الأحد المقبل الموافق 21.10.2018، بالتزامن مع الوقفة الأسبوعية لقرية العراقيب على المفرق الجنوبي لمدينة رهط الساعة 16:30 بعد الظهر، وسيُعلن لاحقا عن الفعاليات والنشاطات الأخرى بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب.

وتأتي هذه الفعاليات والنشاطات الشعبية بالتزامن مع تداول قضية الشيخ صياح الطوري في المحكمة العليا التي ستبت في الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع على الحكم الصادر بحقه بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر.

ودعت لجنة التوجيه، الأهل في النقب والبلاد عامة، إلى المشاركة في مظاهرة الأحد والتواجد المكثف في قرية العراقيب خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#النقب
#العراقيب
#صياح الطوري
#لجنة التوجيه

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النقب: اقتحامات مستمرة لقرية أم بطين
النقب: اقتحامات مستمرة لقرية أم بطين

2018-10-18

المرشحة ياسمين بدير من حيفا: نخوض الانتخابات من أجل حقوقنا ووجودنا العربي
المرشحة ياسمين بدير من حيفا: نخوض الانتخابات من أجل حقوقنا ووجودنا العربي

2018-10-18

وليد عفيفي: علي سلام يحاول التأجيج والإثارة لأنه يستشعر الخسارة
وليد عفيفي: علي سلام يحاول التأجيج والإثارة لأنه يستشعر الخسارة

2018-10-18

الأكثر قراءة

غزة: شهيد في قصف للاحتلال والفصائل تصف إطلاق القذيفتين بـ

غزة: شهيد في قصف للاحتلال والفصائل تصف إطلاق القذيفتين بـ"غير المسؤول"

2018-10-17
من هو الطبيب صلاح الطبيقي المتهم بتقطيع جسد جمال خاشقجي؟

من هو الطبيب صلاح الطبيقي المتهم بتقطيع جسد جمال خاشقجي؟

2018-10-17
قضية خاشقجي: نائب رئيس المخابرات السعودية كبش الفداء؟

قضية خاشقجي: نائب رئيس المخابرات السعودية كبش الفداء؟

2018-10-17

"7 من فريق تصفية خاشقجي من حرس بن سلمان الخاص"

2018-10-17
غزة: تصعيد في انتظار التهدئة

غزة: تصعيد في انتظار التهدئة

2018-10-17