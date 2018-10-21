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تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تاريخ النشر: 21/10/2018 - 17:45

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب
(عرب 48)
عرب ٤٨/ رأفت أبو عايش

شارك العشرات من أهل النقب وسائر البلدات العربية في الداخل الفلسطيني بمن فيهم القيادات المحلية والجماهيرية، في وقفة احتجاجية انطلقت بعد ظهر اليوم، الأحد، على مفرق " لهافيم- رهط"، وذلك استمرارًا للنشاطات الأسبوعية لدعم قضية قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، والتي تعرضت للهدم 134 مرة كانت آخرها في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وجاءت المشاركة تلبية لدعوة لجنة التوجيه لعرب النقب، يوم الأحد الماضي، التي طالبت الجماهير العربية بالمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية لقرية العراقيب وهي الوقفة رقم 421 منذ هدم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بشكل كامل للمرة الأولى، في العام 2010.

وحملت الوقفة عنوان "نصرة الشيخ صياح الطوري"، في أعقاب القرار الصادر عن محكمة الصلح في بئر السبع، بسجنه لمدة 10 أشهر وبتغريمه بمبلغ 36 ألف شيكل، المتوقع أن يخرج لحيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

وشارك في المظاهرة قيادات جماهيرية ونواب من القائمة المشتركة وممثلين عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ومن ضمنهم حنين زعبي ونيفين أبو رحمون وسعيد الخرومي وطلب أبو عرار، وجمعة الزبارقة وجمال زحالقة.

وفي هذا السياق، قالت زعبي إن "المخطط الإسرائيلي للتطهير العرقي يشمل جميع الفلسطينيين، وليس لجزء واحد من الأرض، قيم البقاء والصمود ستكون وصفة انتصار الأهل في الخان الأحمر، كذلك ستكون هي مفتاح النصر في النقب" .

وأضافت زعبي أن "إسرائيل تصارحنا بأنها مشروع كولنيالي لا تمنعها أي حواجز عن سلب الأرض واقتلاع الإنسان، وعلينا أن نفاجئها بأننا مشروع صمود وبقاء ومستعدون لخوض المعركة".

وختمت زعبي حديثها بالقول إن "حقنا في الوطن يشتق من حقنا على الوطن، وصمود الناس على أرضها هو سلاحنا والقرار بالموت أو برفض الإخلاء هي معادلة الانتصار".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#رهط
#قرية العراقيب
#النقب
#صياح الطوري

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

تظاهرة في النقب نصرة للعراقيب

من عرب 48

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