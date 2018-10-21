حيفا: 5 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق

أصيب 5 أشخاص في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية من نوع "مازدا" في شارع 4 بالقرب من مفترق "الهستدروت" في مدينة حيفا فجر اليوم، الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين بينهم شاب (22 عاما) وصفت إصابته بأنها خطيرة، وجرى نقله إلى مستشفى "رمبام"، فيما جرى نقل شابتين (18 عاما) بحالة متوسطة إلى نفس المستشفى، وشابين (18 عاما) أصيبا بجروح طفيفة إلى مستشفى "بني تسيون".

يذكر أن طواقم الإنقاذ تمكنت من تخليص العالقين بمعدات خاصة من السيارة الخصوصية، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي سياق حوادث الطرق، ذُكر أنها شهدت ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ لقي 60 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق في مختلف أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018.