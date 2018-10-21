نُوّاب التجمّع يزورون خان الأحمر ويدعون لدعم صمود السكان

زارَ نوابٌ عن التجمّع الوطني الديمقراطي، خان الأحمر، اليوم الأحد، وشارك في الوفد النوّاب جمال زحالقة وحنين زعبي ونيفين أبو رحمون، حيث التقوا بأهالي القرية ومجموعات المتضامنين معهم.

وأكّد نوّاب التجمع أن صمود الناس في خان الأحمر هو العامل الحاسم في الانتصار ضد مخططات التطهير العرقي، وفي تحريك التضامن المحلّي والدولي وفي ردع الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذ الهدم حتى الآن.

من الزيارة التضامُنيّة (عرب 48)

وخلال الزيارة التضامُنيّة، تطرّق نواب التجمع إلى قرار نتنياهو والمجلس الوزاري المصغر بتأجيل الهدم، مُشيرين إلى أنه لم يأت لأن نتنياهو يبحث عن حل واتفاق بل لأنّه خضع للضغوط الدولية، التي تمثلت مؤخرًا بموقف الاتحاد الأوروبي ومواقف دول الاتحاد ضد هدم خان الأحمر، وكذلك خشية نتنياهو من موقف المحكمة الدولية، التي اعتبرت الهدم جريمة حرب.

من الزيارة (عرب 48)

وأكّد النوّاب أنّ "هدف إسرائيل هو تنفيذ تطهير إثني في المنطقة الواقعة بين القدس وأريحا، تمهيدًا لمصادرتها بالكامل ولضمّها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، حيث هناك مناطق عديدة في الضفة الغربية تواجه نفس المصير، إذا نجحت إسرائيل في تنفيذ مخططاتها".

وشدّد نوابُ التجمّع، على ضرورة تواجد الجماهير في خان الأحمر، لا سيّما في هذه الأيام، التي يقوم فيها المستوطنون بتنظيم مظاهرات بالقرب من المتضامنين، لإرهاب السكان وللضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الهدم.