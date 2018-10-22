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أم الفحم: إخلاء منازل إثر اندلاع حريق

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 12:12

أم الفحم: إخلاء منازل إثر اندلاع حريق
من مكان الحريق في أم الفحم، اليوم
عرب ٤٨

شب حريق في منطقة مفتوحة بحي عين إبراهيم بمدينة أم الفحم، قبل ظهر اليوم الإثنين.

وقامت طواقم الإطفاء بإخماد الحريق بمساندة 4 طائرات وبمساعدة عدد من سكان الحي.

وعلمنا في وقت لاحق أن طواقم الإنقاذ قامت بإخلاء عدد من المنازل بسبب الدخان الكثيف وحرصا على سلامة الأهالي.

ولم يبلغ عن إصابات تذكر، فيما باشرت الشرطة وخبراء الحرائق بالتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق. 

وحذرت سلطة الإطفاء جمهور المواطنين من إشعال النار خصوصًا في المناطق الحرشية والمفتوحة.

يذكر أنه شبت عدة حرائق في مناطق مفتوحة وحرشية في مختلف أنحاء البلاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الآونة الأخيرة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أم الفحم
#حرائق

أم الفحم: إخلاء منازل إثر اندلاع حريق

من عرب 48

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