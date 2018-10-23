إصابة عاملين في بيسان

أصيب عاملان (50 و30 عاما) في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في بيسان، إثر اندلاع حريق.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الحريق اندلع بعد تشغيل ذراع رافعة لامست سلكا كهربائيا، أسفر عن إصابة العاملين بصعقة كهربائية، وصفت حالة أحدهما بأنها حرجة والأخرى بالخطيرة

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للعاملين، وهما يعانيان من حروق في جسديهما.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.