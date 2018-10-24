النقب: مصرع شاب في حادث طرق

لقي شاب يبلغ من العمر 23 عاما، مصرعه في حادث طرق على شارع رقم 222 بمنطقة النقب جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة وسيارة خصوصية لأسباب لم تتضح بعد.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إعلان وفاة المصاب متأثرا بجروحه الخطيرة بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته. وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

يذكر أن حوادث الطرق شهدت ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ لقي 60 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق في مختلف أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018، حسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق.