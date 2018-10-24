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هدم منزل متنقل في سهل طمرة

تاريخ النشر: 24/10/2018 - 10:32

هدم منزل متنقل في سهل طمرة
هدم منزل متنقل في طمرة، اليوم
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

داهمت جرافات وآليات الهدم بحماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية سهل مدينة طمرة وأقدمت على هدم منزل متنقل، صباح اليوم الأربعاء.

وعلم أن عملية الهدم استهدفت منزلا متنقلا بينما كان محملا على شاحنة، والذي تعود ملكيته لمواطن من طمرة.

 

ووصل إلى المكان عدد من الأهالي الذين أعربوا عن استنكارهم وغضبهم إزاء عملية الهدم.

هذا، وتعاني البلدات العربية عموما من سياسة ممنهجة من قبل السلطات الإسرائيلية لهدم المنازل، وهي تهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين والاستيلاء على الأراضي دون أي مراعاة لظروفهم والضائقة السكنية الموجودة في المجتمع العربي.

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ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#طمرة
#هدم المنازل
#أزمة السكن

هدم منزل متنقل في سهل طمرة

هدم منزل متنقل في سهل طمرة

هدم منزل متنقل في سهل طمرة

من عرب 48

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