الناصرة: الآلاف يشاركون في مهرجان مرشح الرئاسة العفيفي

انطلق مساء اليوم السبت، المهرجان الختامي لمرشح رئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي، بحضور الآلاف من أهالي المدينة، وأقيم المهرجان في ساحة مطرانية الروم الأرثوذكس قرب عين العذراء في المدينة.

وأتى تنظيم المهرجان الذي انضم إليه لفيف من الشخصيات والأحزاب والحركات وقوائم العضوية التي أعلنت دعمها للعفيفي، تتويجا للحملة الانتخابية التي استمرت لأسابيع، وذلك قبيل يوم الحسم يوم الثلاثاء في الثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري

وانضم إلى وليد العفيفي في ائتلاف للتنافس على منصب رئاسة البلدية، الجبهة الديمقراطية وشباب التغيير ورامي بزيع والقائمة الأهلية، التي تضم التجمع والإصلاح، الذين شاركوا في المهرجان الختامي لمرشح الرئاسة.

وتضمن المهرجان كلمات خطابية، حيث تحدث المهندس أحمد زعبي قائلا: "هذا المهرجان هو الآمل الكبير لتحقيق النصر في 30/10، ففي يوم الانتخابات سنملئ الصناديق بوليد عفيفي، ونعيد الناصرة إلى مكانتها الطبيعية".

أما المهندس البير أندريا، فقال في كلمته: "أهل الناصرة، مصممون على إحداث التغيير لنعيد معا الناصرة إلى مكانتها الطبيعية، فالناصرة في السنوات الأخيرة، تراجعت في كل المجالات، ومش طالعة".

وأضاف: "نحن لا نريد ناصرة شتائم وتهديد، ففي 30/10 سنحقق الانتصار، علينا أن ننشر المحبة بين الناس، فهمنا أن ننجح في خدمة هذه المدينة ونعمل إلى جانب الرئيس باحترام وتقدير ونحقق النجاح والتطوير معا، ووليد العفيفي هو الشخص المثالي والمناسب لقيادة الناصرة".

في كلمته أمام المهرجان، قال مرشح شباب التغيير إيهاب دخان: "نحن وكل الموجودين هنا أشرف وأرقى وأصفى وأطهر بأن يتجرأ أي إنسان أن يهاجمنا ويتهمنا بهذه الصفات ونحن لا نخاف من أي أحد ونهوى النصر، ونحن واثقون إننا معا سنحتفل بتسجيل النصر لمدينة الناصرة في 30/10".

كما أقيم في نفس التوقيت، وبمشاركة الآلاف من أهالي المدينة والشخصيات وقوائم العضوية، في ساحة الوديع عند شارع توفيق زياد، المهرجان الختامي للحملة الانتخابية لقائمة "ناصرتي" برئاسة علي سلام رئيس البلدية الحالي.