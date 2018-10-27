فجر الأحد: بدء العمل بالتوقيت الشتوي

يبدأ يوم الأحد عند الساعة الثانية فجرا العمل حسب التوقيت الشتوي في البلاد، حيث سيتم إعادة عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء لبدء التوقيت الشتوي، الذي سيتواصل حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2019.

وعند الساعة الثانية فجرا من يوم الأحد لا تنسوا إعادة عقارب الساعة ساعة واحدة إلى الوراء، وبذلك يتم الانتهاء من التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي الذي سيتواصل على مدار 152 يوما.

وفي الضفة الغربية المحتلة، بدأ منذ فجر اليوم السبت، العمل بالتوقيت الشتوي بتحريك عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء.

ويبدأ التوقيت الصيفي في الضفة مع بداية الربيع، عبر تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويتم الرجوع للتوقيت الشتوي في بدايات فصل الخريف.