طلعة عارة: استمرار الإضراب احتجاجا على إلغاء السفريات

أعلنت اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب في طلعة عارة عن استمرار تعطيل الدراسة، اليوم الأحد، في المدرستين الثانويتين في مشيرفة وسالم وإعدادية سالم، فيما ينتظم التعليم في المدارس الابتدائية مصمص، مشيرفة، زلفة وسالم، وإعدادية مصمص ومشيرفة.

وعُقدت جلسة للجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب في طلعة عارة مع مدير لواء حيفا في وزارة التربية والتعليم، ساعر هرئيل، يوم الخميس الماضي، بهدف مناقشة أوضاع جهاز التربية والتعليم ولإيجاد حل لمشكلة السفريات التي جرى إلغاؤها منذ نحو أسبوعين. وحضر الجلسة مع مدير اللواء أعضاء اللجنة المحلية، ومدير قسم التربية والتعليم بالمجلس المحلي في طلعة عارة، توفيق جبارين، ومركزة التفتيش العربي، سينا زحالقة، ومفتشة وزارة التربية والتعليم، رنا معيوف. وجرى خلال الجلسة مناقشة كافة الأمور الهامة لجهاز التربية والتعليم في مدارس قرى طلعة عارة من أجل وضع خطط وبرامج مستقبلية لتحسينه وبمشاركة لجنة أولياء الأمور المحلية. كما تم مناقشة موضوع قرار إلغاء السفريات والعمل على تأمينها بشكل منتظم للطلاب.

وتعهد مدير اللواء بالعمل للتسريع لإيجاد حل لموضوع السفريات وبشكل دائم، وقال إنه سيعمل مقابل وزارة الداخلية والتي تدير المجلس في الآونة الأخيرة بشكل فعلي، ومطالبتها بعدم المس بالميزانيات الخاصة بجهاز التعليم.

وقالت اللجنة إنه "بعد أن جرى الاتفاق مع المحاسب المراقب والمسؤول عنه في وزارة الداخلية في لواء حيفا، فايز حنا، لترتيب السفريات من خلال بعض بنود ميزانية المجلس المحلي التي تسمح بذلك، وبعد أن بين لهم ذلك محاسب المجلس، عامر أبو بكر، استمروا للأسف برفض المصادقة على ميزانية السفريات، وضرب كل هذه الجهود والمطالب بعرض الحائط وإضافة طلبات أخرى للتعجيز!".

وأضافت أنه "حاولنا نحن في اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب إيجاد حل مؤقت لتأمين السفريات إلى أن تتم الجولة الميدانية للجنة الاستثنائية من وزارة التربية والتعليم، إلا أن المحاسب المراقب الذي يعمل بتوجيهات من وزارة الداخلية، بعث برسالة خطية لمدير شركة السفريات لعدم إرسال حافلات لنقل الطلاب".

وختمت اللجنة بالقول إن "هذا الاستخفاف بأمن وأمان أبنائكم وعدم الاكتراث لحل أزمة السفريات، والتي تشكل خطرا مباشرا على حياتهم لا يزيدنا إلا إصرارا للحصول على حقوقهم كاملة وغير منقوصة، ومتابعة النضال بمساندتكم ودعمكم".