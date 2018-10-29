جسر الزرقاء: مصرع إبراهيم عماش في حادث طرق

لقي إبراهيم بديع عماش، في الستينيات من عمره، من قرية جسر الزرقاء مصرعه في حادث طرق وقع بين 3 سيارات خصوصية وشاحنة قرب مفرق كفر قرع على شارع 65، قبل ظهر اليوم الإثنين.

كما أسفر الحادث عن إصابة 3 آخرين بإصابات وصفت بأنها متوسطة وطفيفة، وقدمت لهم الطواقم الطبية العلاجات الأولية في المكان، ثم نقلوا على أثرها إلى مستشفى "هيلل يافة" في مدينة الخضيرة. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

تجدر الإشارة أن حوادث الطرق شهدت ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ لقي 60 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق في مختلف أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018، حسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق.