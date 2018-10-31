  2. محليات
  3. أخبار محلية

مقتل شاب في الطيرة طعنا بسكين

تاريخ النشر: 31/10/2018 - 08:10

مقتل شاب في الطيرة طعنا بسكين
(توضيحية)
عرب ٤٨

قتل شاب (28 عاما) متأثرا في الجروح الحرجة التي تعرض لها فجر اليوم الأربعاء، جراء تعرضه لجريمة طعن في مدينة الطيرة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وارتفع عدد جرائم القتل في المدينة منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم إلى 7 جرائم، بعد جريمة القتل التي وقعت فجر اليوم.

ووفقا للمعلومات الأولية الصادرة عن الشرطة، فقد سلجت جريمة طعن في مدينة الطيرة، أسفرت عن إصابة شاب بجروح حرجة أعلن عن وفاته لاحقا في المستشفى متأثرا بجروحه، فيما تواصل الشرطة التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

يشار إلى أن 41 عربيا، بينهم 9 نساء، قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم، فيما سقط 69 عربيا بينهم 10 نساء ضحايا جرائم قتل في العام الماضي 2017.

وأظهر تقرير مراقب الدولة الذي نشر في آب/ أغسطس الماضي، أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ العام 2000.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الطيرة
#مقتل
#جرائم
#طعن
#الشرطة
#جريمة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بسمة طبعون: جولة ثانية بين منير ورائد زبيدات
بسمة طبعون: جولة ثانية بين منير ورائد زبيدات

2018-10-31

بيت جن: جولة ثانية بين المرشحين زيد أسعد وراضي نجم
بيت جن: جولة ثانية بين المرشحين زيد أسعد وراضي نجم

2018-10-31

بئر المكسور: خالد حجيرات رئيسا للمجلس المحلي
بئر المكسور: خالد حجيرات رئيسا للمجلس المحلي

2018-10-31

الأكثر قراءة

نتائج الانتخابات المحلية 2018

نتائج الانتخابات المحلية 2018

2018-10-30
حادث البحر الميت: مصرع 8 من مستوطني

حادث البحر الميت: مصرع 8 من مستوطني "بساغوت"

2018-10-30
سخنين: شجار عنيف أمام مركز اقتراع

سخنين: شجار عنيف أمام مركز اقتراع

2018-10-30
انتخابات في النقب: منافسة محتدمة

انتخابات في النقب: منافسة محتدمة

2018-10-30
الناصرة: حركة نشطة في مراكز الاقتراع

الناصرة: حركة نشطة في مراكز الاقتراع

2018-10-30