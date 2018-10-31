مقتل شاب في الطيرة طعنا بسكين

قتل شاب (28 عاما) متأثرا في الجروح الحرجة التي تعرض لها فجر اليوم الأربعاء، جراء تعرضه لجريمة طعن في مدينة الطيرة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وارتفع عدد جرائم القتل في المدينة منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم إلى 7 جرائم، بعد جريمة القتل التي وقعت فجر اليوم.

ووفقا للمعلومات الأولية الصادرة عن الشرطة، فقد سلجت جريمة طعن في مدينة الطيرة، أسفرت عن إصابة شاب بجروح حرجة أعلن عن وفاته لاحقا في المستشفى متأثرا بجروحه، فيما تواصل الشرطة التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

يشار إلى أن 41 عربيا، بينهم 9 نساء، قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم، فيما سقط 69 عربيا بينهم 10 نساء ضحايا جرائم قتل في العام الماضي 2017.

وأظهر تقرير مراقب الدولة الذي نشر في آب/ أغسطس الماضي، أن عدد قتلى جرائم إطلاق النار في المجتمع العربي وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ العام 2000.