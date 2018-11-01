بدءا من اليوم: إلزام السائقين بإضاءة مصابيح سياراتهم

بوشر العمل بموجب قانون إنارة المصابيح الإلزامي للسيارات في الشوارع والطرقات في البلاد، اليوم الخميس، الموافق الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وبموجب القانون، يتوجب على سائقي السيارات إضاءة مصابيح الإنارة خلال قيادتهم السيارات في الشوارع والطرقات داخل البلدات السكانية وخارجها.

ويُلزم قانون السير في البلاد جميع السائقين، ابتداء من صباح الأربعاء 1.11.2018 ولغاية 31.3.2019، إضاءة مصابيح السيارات في ساعات النهار أيضا.

وينص القانون على إضاءة المصابيح الأمامية في سيارات الشحن، الباصات، سيارات الأجرة والدراجات النارية أثناء السير في البلدات أيضا، مع أن القانون يسري على الدراجات النارية في جميع أيام العام.

وسيجري تحرير مخالفة مالية وتسجيل نقطتين في سجل السائق الخاص بالسياقة وعلى رخصة السياقة إذا ما التزم بهذا القانون وضبط دون إضاءة مصابيح سيارته في الأوقات المحددة، بموجب ما جاء في القانون.

وبحسب معطيات وزارة المواصلات فإن نسبة الملتزمين بالقانون تصل نحو 95% من مجمل السائقين في كل عام.

ويجري التشديد على إضاءة مصابيح السيارات في النهار، في مسعى لتحسين مجال الرؤية أمام السائقين على الشوارع في فصل الشتاء، والتي يكثر فيها الضباب ويحد من مجال الرؤية على الشوارع والطرقات.