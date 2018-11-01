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طلعة عارة: استمرار تعطيل الدراسة احتجاجا على إلغاء السفريات

تاريخ النشر: 01/11/2018 - 11:00

طلعة عارة: استمرار تعطيل الدراسة احتجاجا على إلغاء السفريات
مجلس محلي طلعة عارة (أرشيفية)
عرب ٤٨

واصلت لجنة أولياء أمور الطلاب في قرى طلعة عارة الإضراب في مدرستي مشيرفة وسالم الثانوية وإعدادية سالم احتجاجا على إلغاء السفريات، اليوم الخميس.

وأكدت أن الدراسة منتظمة في المدارس الابتدائية مصمص، مشيرفة، زلفة وسالم، وإعداديتي مصمص ومشيرفة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، مساء أمس، إنه "مع استمرار النضال، وتعطيل الدراسة، والاحتجاج على إلغاء السفريات لطلاب ثانويتي مشيرفة وسالم وإعدادية سالم للأسبوع الثاني، فإن تجاهل المؤسسة بكافة هيئاتها ووزاراتها المتعددة ما زال مستمرا. وعلى الرغم من تواصلنا المستمر والمكثف مع جميع الجهات المسؤولة، لم نتلقَ حتى الآن أي رد إيجابي يضمن سفر أبنائنا بشكل آمن، غير تحمل الأهالي عبء دفع السفريات".

وأوضحت أنه "جرى الاتصال مع المحاسب المراقب والذي كان من المفروض أن يصادق على ميزانية السفريات حتى نهاية الفصل الأول، وحتى تتم الجولة الميدانية للجنة الاستثناءات في وزارة التربية والتعليم في قرى طلعة عارة".

وأعلنت عن "توسيع نطاق إضراب المدارس في حال عدم تلقي أي جواب إيجابي لحل مشكلة السفريات".

وختمت اللجنة المحلية بالقول إنه ستقوم بدعوة أولياء أمور الطلاب لاطلاعهم على حيثيات الأمور ومجمل الخطوات التي قامت بها، وتبعات قرار إلغاء السفريات من كافة الجوانب والمخاطر.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#طلعة عارة
#مدارس
#إضرابات

من عرب 48

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