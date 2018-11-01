نحف: اتفاق تناوب يلغي جولة انتخابية ثانية بين سرحان وقيس

عقد المرشحان لمنصب رئاسة المجلس المحلي في قرية نحف في منطقة الشاغور، محمد زوري سرحان وعبد الباسط قيس، اتفاقًا مساء اليوم الخميس، ألغيت على إثره الجولة التنافسية الثانية.

وجاء في التفاصيل أن المرشحين اتفقا على أن يتولى عبد الباسط قيس، والذي حصل على 1540 صوتًا في الانتخابات التي أجريت الأول من أمس الثلاثاء، لمدة 4 سنوات يعين خلالها سرحان نائبًا له.

ونص الاتفاق على أن يتم التناوب في السنة الخامسة، بحيث يقدم قيس استقالته ليتولى نائبه، سرحان، وفقًا للاتفاق، رئاسة المجلس المحلي لمدة عام.

وأشار الاتفاق إلى أن نائب الرئيس المحلي في العام الخامس والأخير على الدورة الانتخابية الحالية، سيتم تعينه بالتوافق بين قيس وسرحان، الذي حصل 1402 من أصوات الناخبين في انتخابات وصلت نسبة التصويت فيها إلى 87% من مجموع المصوتين.

ولا يلغي الاتفاق عقد جولة انتخابات ثانية، كان من المقرر إجراؤها في غضون أسبوعين، وفقًا لما ينص عليه القانون، إذ من المقرر أن تٌجرى انتخابات شكلية، إذا ما أقدم سرحان على سحب أوراق ترشحه أو تأخر في تقديمها لمأمور الانتخابات.

يذكر أن الاتفاق جاء لمنع "ابتزاز القوائم الأخرى المنافسة"، بحسب الأطراف المعنية.