مصرع امرأة من كفر مندا في حادث طرق قرب عكا

لقيت فتحية علي أبو سلوطة عواد (56 عاما) من بلدة كفر مندا مصرعها وأصيب زوجها و4 أشخاص آخرين في حادث طرق وقع بين سيارتين خصوصيتين، على شارع رقم 4 عند المدخل الشرقي لمدينة عكا، صباح اليوم الثلاثاء.

ووصفت إصابة شخصين بأنها خطيرة والآخرين بالمتوسطة. وخلصت طواقم الإنقاذ عالقين من السيارتين، وقدمت لها الطواقم الطبية العلاجات الأولية وجرى نقل المصابين للعلاج في المستشفى. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن حوادث الطرق شهدت ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ لقي 61 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق في مختلف أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم، حسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق.