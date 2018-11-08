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رئيس مجلس طرعان المنتخب: لن نقبل بتعديلات لا تحقق مبدأ المساواة

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 13:45

رئيس مجلس طرعان المنتخب: لن نقبل بتعديلات لا تحقق مبدأ المساواة
مازن عدوي
عرب ٤٨

قال رئيس مجلس طرعان المحلي المُنتخب، مازن عدوي، في أول تصريح له بعد انتخابه بشأن مخطط التوسعة الجنوبية في قرية طرعان، صباح اليوم الخميس، إنه "حفاظا على مبدأ الشفافية والمشاركة الحقيقية للجمهور، أبرَقَت كرئيس منتخب والعديد من أعضاء المجلس المنتخبين لطاقم التخطيط و’الفاتمال’ رسالة مطالبين فيها بعرض التعديلات بشأن التوسعة الجنوبية في طرعان (تمال 1067)، على المجلس المنتخب قبل تقديمها للجنة المختصة".

وأكد عدوي أنه "لن نقبل بتعديلات لا تحقق مبدأ المساواة ولا تحقق طموح طرعان وأهلها. لن يكون المخطط إلا بمشاركة أهل طرعان ولجان مختصة وبقرار طرعانيّ حر".

يذكر أن عدوي فاز برئاسة مجلس محلي طرعان، يوم الثلاثاء الموافق 30.10.2018، وذلك بعد أن حصل على 4096 صوتا من أصوات الناخبين في طرعان، فيما حصل الرئيس السابق عماد دحلة، على 3433 صوتا، ومحمود نصار على 1131 صوتا، ومحمد دحلة على 45 صوتا فقط، وبلغ عدد الأصوات اللاغية 202.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#طرعان
#مازن عدوي
#مجلس طرعان المحلي

من عرب 48

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