كفر ياسيف: اتهام شخص بتبييض الأموال والتزوير والابتزاز

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شخص (46 عاما) من قرية كفر ياسيف، نسبت إليه "الابتزاز تحت التهديد، تبييض أموال، تزوير في ظروف خطيرة ومخالفات ضرائب"، أثناء عمله في مجال منح قروض وصرف شيكات قبل حلول موعد صرفها.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم عمل في الأعوام 2016 - 2018 في مجال منح قروض وجبايتها من الزبائن، إذ قام بمنح قروض لعشرات المواطنين بمبالغ تقدر بنحو مليوني شيكل".

وبحسب لائحة الاتهام فإن "المتهم كان يستغل الوضع الاقتصادي الصعب للأشخاص الذين يأخذون قروضا منه بفوائد، وغالبية القروض منحت بفوائد تراوحت بين 120% إلى 240% في العام، بشكل مخالف للقانون. وفي عدد من الحالات تأخر بعض الزبائن في تسديد الدفعات الشهرية فكان المتهم يهددهم ليقوموا بتسديدها".

وفي بعض الحالات كانت الزبائن تتأخر في تسديد الدفعة الشهرية , حيث كان المتهم يهددهم لتسديد الدفعة.