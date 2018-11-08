  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر ياسيف: اتهام شخص بتبييض الأموال والتزوير والابتزاز

تاريخ النشر: 08/11/2018 - 13:10

كفر ياسيف: اتهام شخص بتبييض الأموال والتزوير والابتزاز
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شخص (46 عاما) من قرية كفر ياسيف، نسبت إليه "الابتزاز تحت التهديد، تبييض أموال، تزوير في ظروف خطيرة ومخالفات ضرائب"، أثناء عمله في مجال منح قروض وصرف شيكات قبل حلول موعد صرفها.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم عمل في الأعوام 2016 - 2018 في مجال منح قروض وجبايتها من الزبائن، إذ قام بمنح قروض لعشرات المواطنين بمبالغ تقدر بنحو مليوني شيكل".

وبحسب لائحة الاتهام فإن "المتهم كان يستغل الوضع الاقتصادي الصعب للأشخاص الذين يأخذون قروضا منه بفوائد، وغالبية القروض منحت بفوائد تراوحت بين 120% إلى 240% في العام، بشكل مخالف للقانون. وفي عدد من الحالات تأخر بعض الزبائن في تسديد الدفعات الشهرية فكان المتهم يهددهم ليقوموا بتسديدها".

وفي بعض الحالات كانت الزبائن تتأخر في تسديد الدفعة الشهرية , حيث كان المتهم يهددهم لتسديد الدفعة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#كفر ياسيف
#ابتزاز
#تبييض أموال
#تهديد
#قروض

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شلاعطة: لا قرار سعوديا باعتماد الجواز الإسرائيلي لحجاج 48
شلاعطة: لا قرار سعوديا باعتماد الجواز الإسرائيلي لحجاج 48

2018-11-08

رئيس مجلس طرعان المنتخب: لن نقبل بتعديلات لا تحقق مبدأ المساواة
رئيس مجلس طرعان المنتخب: لن نقبل بتعديلات لا تحقق مبدأ المساواة

2018-11-08

اعتقال شاب بشبهة إطلاق النار على خلفية الانتخابات بالمثلث
اعتقال شاب بشبهة إطلاق النار على خلفية الانتخابات بالمثلث

2018-11-08

الأكثر قراءة

انتخابات الكونغرس تكبل ترامب: انقسامات وسوابق

انتخابات الكونغرس تكبل ترامب: انقسامات وسوابق

2018-11-07
طولكرم: قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة نعالوة

طولكرم: قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة نعالوة

2018-11-07
الانتخابات الأميركية: تعرف على الأصلانيتين والمهاجرتين بالكونغرس

الانتخابات الأميركية: تعرف على الأصلانيتين والمهاجرتين بالكونغرس

2018-11-07

"برمجيات إسرائيلية ربما ساعدت في قتل خاشقجي"

2018-11-07
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2018-11-07