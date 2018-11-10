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شعب: وقفة احتجاجية على وقع ضخ مياه محلاة

تاريخ النشر: 10/11/2018 - 09:34

شعب: وقفة احتجاجية على وقع ضخ مياه محلاة
من الوقفة الاحتجاجية في شعب
عرب ٤٨

نظمت أمس، الجمعة، وقفة احتجاجية على دوار "محمود درويش" في بلدة شعب بمنطقة الجليل، وسط مشاركة العشرات من الأهالي، وذلك احتجاجا على ضخ مياه محلاة بدلا من مياه الآبار الجوفية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات عديدة، كتب على بعض منها "تلويث المياه خطر على حياتنا"، "نحن أولى بمياهنا"، "مياه شعب خطر أحمر"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

وكانت سلطة المياه والشركات المسؤولة قد أعلنت عن الشروع في ضخ مياه محلاة منذ يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وستستمر هذه العملية لغاية أواخر العام الجاري، على أن يتم بعدها إعادة ضخ المياه من الآبار الجوفية.

وعانت شعب بالإضافة إلى بلدات عربية عديدة في المنطقة من ظاهرة "المياه الملونة" على مدار أشهر عديدة من العام الماضي في أعقاب ضخ مياه محلاة، ما أثار غضب وتذمر المواطنين الذين قاموا باتخاذ خطوات احتجاجية وقضائية على أثر ذلك.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#شعب
#مياه محلاة
#وقفة احتجاجية

شعب: وقفة احتجاجية على وقع ضخ مياه محلاة

شعب: وقفة احتجاجية على وقع ضخ مياه محلاة

شعب: وقفة احتجاجية على وقع ضخ مياه محلاة

شعب: وقفة احتجاجية على وقع ضخ مياه محلاة

شعب: وقفة احتجاجية على وقع ضخ مياه محلاة

شعب: وقفة احتجاجية على وقع ضخ مياه محلاة

من عرب 48

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