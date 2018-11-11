طلعة عارة: إلغاء الإضراب في مدارس سالم ومشيرفة

عاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في بلدتي سالم ومشيرفة بطلعة عارة صباح اليوم، الأحد، إلى مقاعد الدراسة بعد إضراب امتد لأكثر من أسبوعين.

وكانت اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب قد أعلنت عن الإضراب بسبب إلغاء السفريات من وإلى المدارس المذكورة.

وبهذا الصدد، قال رئيس مجلس الطلاب البلدي في طلعة عارة، محمد محاميد، لـ"عرب 48"، إنه "عدنا إلى مقاعد الدراسة بعد توفير سفريات للطلاب صباح اليوم، الأحد".

وأضاف أن "الطلاب يشعرون بالسعادة لما حققناه نتيجة النضال الذي قمنا به على مدار الفترة الأخيرة، ومن هنا نشكر كل من وقف إلى جانبنا ودعمنا في الخطوات الاحتجاجية التي قمنا بها".

وختم رئيس مجلس الطلاب بالقول إن "السفريات هي حق شرعي لنا، وبحسب ما علمناه فإن الحل الذي تم التوصل إليه هو مؤقت لغاية بداية عطلة الشتاء، وإذا كان ذلك صحيحا فبدون شك سنعود إلى النضال حتى يكون هناك حلا دائما لقضية السفريات".