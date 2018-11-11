26 إصابة في حادث طرق قرب كفر قرع

أصيب 26 شخصا في حادث طرق وقع بين شاحنة وحافلة ركاب على قرب مفرق بلدة كفر قرع شارع وادي عارة (65) قبل ظهر اليوم، الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين الذين وصفت إصاباتهم بأنها متوسطة وطفيفة، نقلوا على أثرها إلى مستشفيي "هعيمك" في العفولة و"هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وأغلقت الشرطة مقطع الشارع لجهة الغرب، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، وشهدت حوادث الطرق ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ لقي 61 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق في مختلف أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم، حسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق.