  2. محليات
  3. أخبار محلية

26 إصابة في حادث طرق قرب كفر قرع

تاريخ النشر: 11/11/2018 - 11:54

26 إصابة في حادث طرق قرب كفر قرع
من مكان الحادث قرب كفر قرع، اليوم
عرب ٤٨

أصيب 26 شخصا في حادث طرق وقع بين شاحنة وحافلة ركاب على قرب مفرق بلدة كفر قرع شارع وادي عارة (65) قبل ظهر اليوم، الأحد.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين الذين وصفت إصاباتهم بأنها متوسطة وطفيفة، نقلوا على أثرها إلى مستشفيي "هعيمك" في العفولة و"هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وأغلقت الشرطة مقطع الشارع لجهة الغرب، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث. 

هذا، وشهدت حوادث الطرق ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ لقي 61 مواطنا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق في مختلف أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم، حسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حوادث الطرق
#حافلات
#إصابات
#شاحنات

26 إصابة في حادث طرق قرب كفر قرع

26 إصابة في حادث طرق قرب كفر قرع

26 إصابة في حادث طرق قرب كفر قرع

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"كيان" بعد الانتخابات: حضور نِسوي مشرف وسنتابع العمل مع المنتخبات
"كيان" بعد الانتخابات: حضور نِسوي مشرف وسنتابع العمل مع المنتخبات

2018-11-11

طلعة عارة: إلغاء الإضراب في مدارس سالم ومشيرفة
طلعة عارة: إلغاء الإضراب في مدارس سالم ومشيرفة

2018-11-11

اعتداء على سيارة ناشط في قائمة "ناصرتي"
اعتداء على سيارة ناشط في قائمة "ناصرتي"

2018-11-11

الأكثر قراءة

العثور على كافّة الإسرائيليّين المفقودين جراء سيول الأردن

العثور على كافّة الإسرائيليّين المفقودين جراء سيول الأردن

2018-11-10
أنباء عن نقل الملك سلمان لمستشفى بالرياض

أنباء عن نقل الملك سلمان لمستشفى بالرياض

2018-11-10
الأردن: اختطاف وتعذيب الأمين العام لـ

الأردن: اختطاف وتعذيب الأمين العام لـ"مؤمنون بلا حدود"

2018-11-10
حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار

2018-11-10
كفر مندا: 3 مصابين و26 معتقلا جراء شجار جماعي حول الانتخابات

كفر مندا: 3 مصابين و26 معتقلا جراء شجار جماعي حول الانتخابات

2018-11-10