إصابتان متوسطة وخطيرة لشابيّن بحادث طرق قرب رهط

أُصيب، في حادث طرق وقع قبيل منتصف ليل الخميس - الجمعة، شابّان يبلغُ عمر أحدهما 27 عامًا، فيما يبلغ الآخر 20 عامًا، بجراح وُصفت إحداها بالمتوسطة والأخرى بالخطيرة، على شارع رقم ’264’، بالقرب من رهط.

من مكان الحادث

وقدّمت الطواقمُ الطبيّة الإسعافات الأولية للمُصابين، وتم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج.

وشرعت الشرطةُ بالتحقيق في أسباب وقوع حادث الطرق.

من مكان الحادث

يُذكرُ أن يوم الخميس، شهد مصرع أديب أكرم سليماني من منشية زبدة، في حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع رقم ’40’، قرب مدينة "كريات غات" جنوبي البلاد.