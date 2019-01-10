ترشيحا: بحث قضية أراضي الأوقاف المسيحية

بمُبادرة أعضاء البلدية من قائمة ترشيحا المُوحدة، نائب رئيس البلدية معلوت- ترشيحا، حمد نعيم، ونخلة طنوس، وبمشاركة رئيس البلدية، أركادي بوميرنتس، وممثلين عن لجنتي الوقف الكاثوليكي والأورثوذكسي وممثلين من قسم الهندسة في البلدية وكذلك ممثل مُطرانية الروم الكاثوليك، عُقد اجتماع أولي للنظر في قضية أراضي الأوقاف المسيحية في المنطقة الغربية للقرية، أول من أمس الثلاثاء.

وساد الاجتماع أجواء إيجابيةٌ من قبل جميع الأطراف، حيث قام رئيس البلدية بإبداء التزامه التام والمُطلق تجاه طلبات لجنتي الوقف والتي تقضي بتحويل هذه الأراضي من أراضي خضراء وغير صالحة للبناء إلى أراض للبناء لكي تخدم أبناء ترشيحا في المستقبل.

والجدير ذكره أن هذه الأراضي تعود مُلكيتها للجنتي الوقف حيث قام رئيس البلدية السابق، شلومو بوحبوط، بتحويلها لأراضي خضراء وغير صالحة للبناء دون استشارة أي ممثل من لجان الأوقاف، مع العلم أن الرئيس السابق قام بتكرار وعوداته أكثر من مرة لتغيير تعريف هذه الأرض، بعد أن قام أعضاء اللجان بالاعتراض على قراره، دون أن يبذُل أدنى جُهد فعلي لتغييرها، حيث قام أيضا بالتلويح بهذا الادعاء بفترة الانتخابات الأخيرة لكسب بعض الأصوات.

وانتهى الاجتماع بتعيين لجنة مُصغرة تضُم ممثلين من لجان الأوقاف، أعضاء البلدية عن القائمة المُوحدة ومسؤولين في قسم الهندسة لمتابعة الموضوع عن كثب وبأسلوب مهني ومُختص.