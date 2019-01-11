  2. محليات
  3. أخبار محلية

نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 15:12

نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف
من المسيرة في نحف، اليوم
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

نُظمت مسيرة احتجاجية تحت عنوان "كفى للعنف... السلاح يدمرنا" في نحف، بمبادرة من المجلس المحلي في القرية اليوم، الجمعة.

وانطلقت المسيرة السلمية بعد صلاة الجمعة، من مركز البلدة لتجوب شوارعها الداخلية وصولا إلى ساحة العين.

وشارك في المسيرة العشرات من الأهالي، الذين أعربوا عن استنكارهم وغضبهم على أثر تفشي العنف والجريمة، في ظل تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات منددة بالعنف، حيث كتب على بعض منها "لا للعنف، نعم للتسامح"، "ارفع يدك ضد العنف"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية عقب جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب حافظ حسين عيسى (38 عاما) بعد تعرضه للطعن خلال شجار وقع يوم 27.11.2018 في نحف.


#نحف
#العنف والجريمة
#مسيرة احتجاجية

نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف

نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف

نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف

نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف

نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف

نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف

نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف

نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف

نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حيفا: مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد معرض مسيء للمسيح
حيفا: مواجهات واعتقالات خلال مظاهرة ضد معرض مسيء للمسيح

2019-01-11

عكا: بيع خان العمدان ضربة أخرى لعروبة المكان
عكا: بيع خان العمدان ضربة أخرى لعروبة المكان

2019-01-11

انتخاب عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية
انتخاب عواودة نائبا لرئيس اللجنة القطرية

2019-01-11

الأكثر قراءة

والدة يارا أيوب:

والدة يارا أيوب: "ابنتي قتلت مرّتين"

2019-01-10
فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

فشل مشروع استخباري عسكري إسرائيلي كلف مئات الملايين

2019-01-10
اتهام شاب وقاصر في جريمة قتل يارا أيوب

اتهام شاب وقاصر في جريمة قتل يارا أيوب

2019-01-10
السجن 18 عاما لجميل التميمي بعد إدانته بقتل سائحة

السجن 18 عاما لجميل التميمي بعد إدانته بقتل سائحة

2019-01-10
دراسة: تخوفات إسرائيلية من أسلحة صينية في الشرق الأوسط

دراسة: تخوفات إسرائيلية من أسلحة صينية في الشرق الأوسط

2019-01-10