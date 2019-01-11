نحف: مسيرة احتجاجية ضد العنف

نُظمت مسيرة احتجاجية تحت عنوان "كفى للعنف... السلاح يدمرنا" في نحف، بمبادرة من المجلس المحلي في القرية اليوم، الجمعة.

وانطلقت المسيرة السلمية بعد صلاة الجمعة، من مركز البلدة لتجوب شوارعها الداخلية وصولا إلى ساحة العين.

وشارك في المسيرة العشرات من الأهالي، الذين أعربوا عن استنكارهم وغضبهم على أثر تفشي العنف والجريمة، في ظل تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات منددة بالعنف، حيث كتب على بعض منها "لا للعنف، نعم للتسامح"، "ارفع يدك ضد العنف"، بالإضافة إلى شعارات أخرى.

وتأتي هذه المسيرة الاحتجاجية عقب جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب حافظ حسين عيسى (38 عاما) بعد تعرضه للطعن خلال شجار وقع يوم 27.11.2018 في نحف.