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الناصرة: وفاة شابة بعد أيام من إصابتها بحادث الرينة

تاريخ النشر: 14/03/2019 - 12:47

الناصرة: وفاة شابة بعد أيام من إصابتها بحادث الرينة
المرحومة علا نادر سفاريني
عرب ٤٨

أعلن في مدينة الناصرة عن وفاة الشابة علا نادر سفاريني (19 عاما) من حي بلال، وسيشيع جثمانها اليوم، الخميس، حيث ستتم الصلاة على جثمانها في مسجد حي بلال عند صلاة العصر ومن ثم إلى المقبرة الجديدة في حي الكروم. وتقبل التعازي في منزل والدها في حي بلال قرب المسجد.

وكانت الشابة قد أصيبت بحادث دهس وقع بتاريخ 7.3.2019 في قرية الرينة، حيث صدمت سيارة مجموعة أشخاص كانوا في محطة للحافلات. وكانت الشابة في مستشفى "رمبام" منذ الحادث وحتى منتصف الليلة الماضية، حيث أعلنت وفاتها متأثرة بجروحها الحرجة.

وساد الحزن والأسى بين أقارب المرحومة وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلتها لمواساتها والوقوف إلى جانبها بعد وفاتها.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#حوادث طرق
#حوادث دهس
#الناصرة
#الرينة
#علا نادر سفاريني

من عرب 48

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