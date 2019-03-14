  2. محليات
  3. أخبار محلية

طمرة: اعتقال 3 مشتبهين بالسطو

تاريخ النشر: 14/03/2019 - 09:41

طمرة: اعتقال 3 مشتبهين بالسطو
(توضيحية)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة قاصرا وبالغين (21،18 عاما) من مدينة طمرة، وذلك للاشتباه بالضلوع في عملية سطو على محطة وقود على شارع 781 قرب "متسبيه أفيف".

وبحسب ادعاء الشرطة فإن "مقنعا دخل محطة وقود، وتحت تهديد السلاح سرق من العامل مئات الشواقل، وفر من المكان جريا على الأقدام. وخلال عمليات البحث التي أجرتها الشرطة التي وصلت إلى المكان، بحثا عن المشتبه اعتقلت قاصرا (17.5 عاما) بشبهة تنفيذ السطو".

واعتقلت الشرطة أيضا المشتبهين الآخرين، بشبهة الضلوع في السطو.

وستنظر محكمة الصلح في عكا اليوم، الخميس، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين الثلاثة. 

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#طمرة
#سطو
#سرقة
#اعتقالات
#شبهات
#محطة وقود

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شفاعمرو: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار
شفاعمرو: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

2019-03-14

المحكمة تقرر هدم 3 منازل في قلنسوة وترفض اعتراضات أصحابها
المحكمة تقرر هدم 3 منازل في قلنسوة وترفض اعتراضات أصحابها

2019-03-14

أم الفحم: دعوة لإقامة لجنة شعبية نسائية
أم الفحم: دعوة لإقامة لجنة شعبية نسائية

2019-03-14

الأكثر قراءة

"فيسبوك" يتوقّف عن العمل ومشاكل في "إنستغرام و"واتساب"

2019-03-13
اللد: قتلت قبل زفافها بأيام

اللد: قتلت قبل زفافها بأيام

2019-03-13
اللد: اعتقال 4 مشتبهين بجريمة قتل ديانا الأعسم

اللد: اعتقال 4 مشتبهين بجريمة قتل ديانا الأعسم

2019-03-13
العليا ستصدر قرارها بشأن شطب الجبهة وكسيف لغاية الأحد

العليا ستصدر قرارها بشأن شطب الجبهة وكسيف لغاية الأحد

2019-03-13
جيش الاحتلال: حزب الله تموضع بالجولان وخطط لشن عمليات ضد إسرائيل

جيش الاحتلال: حزب الله تموضع بالجولان وخطط لشن عمليات ضد إسرائيل

2019-03-13