طمرة: اعتقال 3 مشتبهين بالسطو

اعتقلت الشرطة قاصرا وبالغين (21،18 عاما) من مدينة طمرة، وذلك للاشتباه بالضلوع في عملية سطو على محطة وقود على شارع 781 قرب "متسبيه أفيف".

وبحسب ادعاء الشرطة فإن "مقنعا دخل محطة وقود، وتحت تهديد السلاح سرق من العامل مئات الشواقل، وفر من المكان جريا على الأقدام. وخلال عمليات البحث التي أجرتها الشرطة التي وصلت إلى المكان، بحثا عن المشتبه اعتقلت قاصرا (17.5 عاما) بشبهة تنفيذ السطو".

واعتقلت الشرطة أيضا المشتبهين الآخرين، بشبهة الضلوع في السطو.

وستنظر محكمة الصلح في عكا اليوم، الخميس، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين الثلاثة.