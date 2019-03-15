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يركا: إلقاء قنبلة على المجلس المحلي

تاريخ النشر: 15/03/2019 - 09:46

يركا: إلقاء قنبلة على المجلس المحلي
منظر عام لقرية يركا (الشبكة)
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

ألقى جناة مجهولون، الليلة الماضية، قنبلة باتجاه المجلس المحلي في بلدة يركا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن القنبلة استقرت في ساحة المجلس المحلي، وقد سمع على أثرها دوي انفجار شديد.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه، في الوقت الذي رجحت فيه أن الخلفية جنائية.

وتعم حالة من الاستنكار والغضب العارمين بين صفوف المواطنين في يركا، على خلفية الجريمة سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يتم من خلال استهداف المجلس المحلي.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد وضعت عبوة ناسفة قبل أيام في مبنى المجلس المحلي، ما أدى إلى إخلائه قبل أن يتم تفكيك العبوة الناسفة.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#يركا
#مجلس يركا المحلي
#العنف والجريمة

من عرب 48

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