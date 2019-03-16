إصابتان وأضرار في 3 جرائم في أم الفحم وساجور واللد

في جريمتين منفصلتين، أصيب شاب من مدينة أم الفحم، صباح اليوم السبت، في جريمة إطلاق نار، كما وقعت أضرار مادية في قرية ساجور، خلال ساعات الليل الفائت، جراء إلقاء مادة متفجرة باتجاه أحد المنازل، كما أصيب شاب في مدينة اللد خلال شجار.

وجاء أن أحد أبناء مدينة أم الفحم قد أصيب بإصابة متوسطة بعد تعرضه لإطلاق نار في أحد مقاهي المدينة.

وعلم أن المصاب يبلغ من العمر 35 عاما، وتم نقله إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة. وبحسب طواقم الإسعاف فإن إصابته متوسطة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الجريمة.

وفي سياق ذي صلة ألقى مجهولون مادة متفجرة باتجاه ساحة أحد المنازل في قرية ساجور، في ساعات منتصف الليل الفائت.

وعلم أنه لم تقع أية إصابات بشرية في حين حصلت أضرار مادية لمدخل المنزل.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة فإن مشتبها به فر من المكان فور إلقاء المادة المتفجرة.

كما علم أن الشرطة اعتقلت شابا (22 عاما) بشبهة ارتكاب هذه الجريمة، التي لم تتضح أسبابها، ومن المتوقع أن يتم تمديد اعتقاله مساء اليوم في محكمة الصلح في مدينة حيفا.

إلى ذلك، أصيب، الليلة الفائتة، شاب (27 عاما) بإصابة خطيرة في شجار وقع في مدينة اللد.

ونقل الشاب إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهو يعاني من إصابة خطيرة في رأسه