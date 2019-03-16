كفركنا: وقفة احتجاجية تندد بمجزرة مسجدي نيوزيلندا

شارك العشرات من أهالي كفر كنا ونشطاء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والإسلامية مساء اليوم السبت، في الوقفة الاحتجاجية المنددة بمجزرة مسجدي نيوزيلندا والمتضامنة مع عائلات الضحايا والجرحى، حيث أسفر الهجوم المسلح عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

ورفع المشاركون بالوقفة الاحتجاجية التي أقيمت في منطقة العين، الشعارات باللغتين العربية والإنجليزية التي تدين الهجوم المسلح على المسجدين، وتنامي العداء للعرب والمسلمين في الدول الغربية.

وندد المشاركون بالوقفة الاحتجاجية بمظاهر الإسلاموفومبيا، وأدانت انتهاك المقدسات ودور العبادة واعتبرتها جريمة حرب، ودعوا إلى وقف حملات التحريض ضد المسلمين والمهاجرين واللاجئين في أوروبا والدول الغربية.

هذا، ونظمت وقفات احتجاجية في العديد من القرى والمدن العربية في النقب، والمثلث، والجليل والمدن الساحلية، التي نددت بالهجوم المسلح والعملية الإرهابية التي نفذها إرهابي أسترالي، كما أقيمت في بعض البلدات صلاة الغائب على أرواح الضحايا.

وعبر المشاركون بالوقفات الاحتجاجية عن استنكارهم الشديد وشجبهم للمجزرة بالمسجدين، والهجوم المسلح الذي استهدف مصلين أبرياء لا لشيء إلا لأنهم مسلمون ولاجئون.

وسلط العديد من أئمة المساجد الضوء في خطبة الجمعة، على هذا الحدث الإرهابي والإجرامي في ظل السكوت والصمت العالمي الذي أصبح سلوكا ونهجا لما أن يتعلق الأمر بدماء وأعراض ومقدسات المسلمين. مؤكدين أن الظلم كلما زاد فهو إلى مشارف النهاية أقرب.