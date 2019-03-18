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الرامة: تجمهر المئات تصديا لأمر هدم مطعم

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 21:51

الرامة: تجمهر المئات تصديا لأمر هدم مطعم
من مكان التجمهر في الرامة (عرب 48)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد

تجمهر المئات من أهالي الرامة على الطريق الموصل بين البلدة وبيت جن، في أعقاب وصول أنباء حول نية السلطات الإسرائيلية تنفيذ أمر هدم مطعم في المكان.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحديث يدور عن أمر هدم أصدر بحق مطعم "العريشة" في بلدة الرامة.

وتسود حالة من التوتر والغضب بين صفوف المتجمهرين في الرامة، خصوصا بعدما تلقوا أنباء حول نية وصول الجرافات لتنفيذ أمر الهدم هذه الليلة.

وبدوره، حاول "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس مجلس محلي الرامة، شوقي أبو لطيف، إلا أنه لم يتسنى لنا ذلك في هذه المرحلة، وسنقوم بنشر أقواله فور ورودها إلينا.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#الرامة
#هدم

الرامة: تجمهر المئات تصديا لأمر هدم مطعم

الرامة: تجمهر المئات تصديا لأمر هدم مطعم

الرامة: تجمهر المئات تصديا لأمر هدم مطعم

من عرب 48

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