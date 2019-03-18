  2. محليات
  3. أخبار محلية

جريمة القتل في اللد: تمديد اعتقال والد الضحية ديانا الأعسم

تاريخ النشر: 18/03/2019 - 19:48

جريمة القتل في اللد: تمديد اعتقال والد الضحية ديانا الأعسم
من مسرح الجريمة في اللد
عرب ٤٨

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الإثنين، اعتقال والد ضحية جريمة القتل التي راحت ضحيتها، ديانا أبو قطيفان الأعسم (18 عاما)، من مدينة اللد.

وعلم أن المحكمة قامت بتمديد اعتقال والد الضحية حتى يوم الخميس المقبل، ومن المزمع أن يتم النظر في تمديد اعتقاله إلى جانب مشتبهين آخرين جرى اعتقالهما على خلفية الجريمة أيضًا.

كما قامت المحكمة بإطلاق سراح أحد أقارب الضحية بعد اعتقاله بشبهة ضلوعه في الجريمة.

يذكر أن جريمة إطلاق نار كانت قد وقعت يوم الأربعاء المنصرم، في حي "شنير" في مدينة اللد، والتي أسفرت عن مقتل ديانا أبو قطيفان الأعسم متأثرة بجروحها الخطيرة، في حين أصيب جدها بجروح وصفت بأنها طفيفة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشابة قتلت قبل زفافها بأيام معدودة. كما أن والدتها قتلت قبل عدة سنوات.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#محكمة
#اعتقال
#ديانا الأعسم
#جريمة قتل
#اللد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"التفكير المستدام في التخطيط المدني" في مجلس البعينة نجيدات
"التفكير المستدام في التخطيط المدني" في مجلس البعينة نجيدات

2019-03-18

"لن يتوقف حمام الدم في ورشات العمل ما لم تتوفر آلية الردع"
"لن يتوقف حمام الدم في ورشات العمل ما لم تتوفر آلية الردع"

2019-03-18

كفر ياسيف: إصابة خطيرة لعامل سقط من علو
كفر ياسيف: إصابة خطيرة لعامل سقط من علو

2019-03-18

الأكثر قراءة

قتيل وإصابات حرجة بعملية إطلاق نار وطعن قرب

قتيل وإصابات حرجة بعملية إطلاق نار وطعن قرب "أرئيل"

2019-03-17
مصرع عاملين من الرينة في حادث عمل بوادي عارة

مصرع عاملين من الرينة في حادث عمل بوادي عارة

2019-03-17
تقديرات إسرائيلية: منفذ عملية

تقديرات إسرائيلية: منفذ عملية "أرئيل" مُدرب عسكريًا وعمل وحيدًا

2019-03-17
منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا زار إسرائيل خريف 2016

منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا زار إسرائيل خريف 2016

2019-03-17
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

2019-03-17