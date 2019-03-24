طمرة: إصابتان خلال سطو مسلح على البريد

أصيب شخصان من طمرة بعيارات نارية خلال عملية سطو مسلح على فرع البريد في المدينة، اليوم الأحد.

وأفاد شاكر إدريس من المركز الطبي "آدم ميدكس" في طمرة، أنه "تم نقل مصاب واحد حتى هذه اللحظة إلى المستشفى"، فيما ذكر شهود عيان أن شخصين أصيبا أثناء السطو بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة، وأصيبت امرأة بحالة هلع.

وساد الخوف بين المتواجدين في مكتب البريد ومحيطه، وتوافد عدد من الأهالي إلى المكان في أعقاب الجريمة، معبرين عن تذمرهم من ازدياد أعمال العنف.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.