الناصرة: تظاهُر العشرات دعمًا للأسرى

تظاهر العشراتُ في منطقة عين العذراء بالناصرة، اليوم الثلاثاء، دعمًا للأسرى في سجن النقب عقِب الأحداث الأخيرة المتوتّر المتمثلة باعتداءات السلطات الإسرائيلية على الأسرى.

(عرب 48)

وكانت حركة أبناء البلد قد دعت إلى هذه التظاهرة التي يشارك فيها عدد من القيادات، أبرزهم محمد كناعنة (أبو أسعد) ورئيس جمعية المهجرين محمد كيال، والسيد قادري أبو واصل، وعدد آخر من مختلف الأحزاب.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، وهتفوا بشعرات مناصرة للأسرى.

يُذكر أن عددا من التظاهرات نظمت اليوم في العديد من البلدات العربية انتصارا لقضية الأسرى، كما تظاهر طلاب عرب في جامعتي تل أبيب وبئر السبع اليوم، الثلاثاء، دعما وإسنادا للأسرى، وتنديدا بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة المحاصر.

وكان "الحراك الطلّابي في جامعة تل أبيب - الشيخ مونّس"، قد تظاهر في ساحة أنطين - المدخل الرئيسي لجامعة تل أبيب، رفعوا خلالها العلم الفلسطيني والشعارات المساندة لغزة والداعمة للأسرى الفلسطينيين، وهتفوا "من الشّيخ مونّس إلى غزّة شعب واحد".

من تظاهُر الطلاب الجامعيين (عرب 48)

وفي بئر السبع، شارك عشرات الطلاب في الوقفة أمام مدخل الجامعة الرئيسي وقبالة مستشفى "سوروكا" الذي نقل إليه الأسرى المصابون الذين اعتُدِيَ عليهم مساء أول من أمس على يد الوحدات الخاصّة في سلطة السّجون ونُقِلَ أكثر من 12 أسير إلى المستشفى بإصابات متفاوتة.

وهتف المحتجون ضد التنكيل بالأسرى الفلسطينيين مطالبين بالحرية لهم وبمعاقبة المسؤولين عن تهديد حياة الأسرى، بالإضافة لذلك رفع الطلاب لافتات تندد بالعدوان على غزة وتحمل إسرائيل مسؤولية الوضع غير الإنساني للفلسطينيين المحاصرين في القطاع.