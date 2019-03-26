24 عربيا ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري

لقي 77 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق، بينهم 5 ضحايا في الأسبوع الماضي، فيما بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في المجتمع العربي 24 شخصا منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم.

ويستدل من الإحصائيات والمعطيات المتوفرة أنه مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2018 والتي لقي فيها 18 شخصا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق، طرأ زيادة بنسبة 33٪ في عدد الضحايا العرب.

ووفقا للمعطيات بشأن الإصابات في المجتمع العربي، فإنه منذ مطلع العام ولغاية اليوم، لقي 5 أطفال من الفئة العمرية (0 - 14 عاما) من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق، أحدهم قُتل الأسبوع الماضي.

كما لقي 7 شباب من الفئة العمرية (15 - 24 عاما) من المجتمع العربي مصارعهم منذ مطلع العام 2019 ولغاية اليوم.

ولقي مسن واحد من المجتمع العربي مصرعه في حوادث الطرق منذ مطلع العام ولغاية اليوم.

ولقي كذلك 6 أشخاص عرب من المارة و10 سائقين عرب مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2019 ولغاية اليوم.

وتبين من المعطيات أنه منذ مطلع العام 2019 ولغاية اليوم، بلغ عدد سائقي المركبات المختلفة العرب الذين تورطوا في حوادث طرق قاتلة (أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل) 40 سائقا.

وبلغ الضحايا العربي من مستقلي الدراجات 3 أشخاص منذ مطلع العام ولغاية اليوم 2019.

تجدر الإشارة إلى أن قيادات المجتمع العربي تكرر مطالبها الموجهة للحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، بضرورة توفير الحلول الجذرية وضمان السلامة والأمان على الطرق والعمل الجدي من أجل الحد حوادث الطرق الدموية، غير أن مطالبها لا تلقى أي اهتمام من قبل السلطات.