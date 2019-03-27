  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة شخصين من باقة ودير الأسد بحادث طرق ومسنة من طمرة دهسا

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 09:29

إصابة شخصين من باقة ودير الأسد بحادث طرق ومسنة من طمرة دهسا
من مكان الحادث قرب كفار سابا، صباح اليوم
عرب ٤٨

أصيب شخصان من بلدتي من باقة الغربية ودير الأسد في حادث طرق قرب مدينة كفار سابا صباح اليوم، الأربعاء.

وفي التفاصيل، وقع حادث طرق قرب كفار سابا بين حافلتين لشركة "متروبولين" خط 113، صباح اليوم، أسفر عن إصابة شخصين من باقة الغربية ودير الأسد بجروح وصفت بأنها متوسطة، نقلا على إثرها إلى مستشفى "مئير" بكفار سابا لتلقي العلاج بواسطة سيارة الإسعاف.

وفي طمرة، أصيبت مسنة (84 عاما) بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، بعد أن دهستها سيارة، وسط المدينة، مساء أمس. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج للمصابة ونقلتها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#حوادث الطرق
#حوادث الدهس
#باقة الغربية
#طمرة
#دير الأسد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وقفة دعم وإسناد للأسير الطوري قبالة سجن الرملة
وقفة دعم وإسناد للأسير الطوري قبالة سجن الرملة

2019-03-27

الطيبة: تمديد حظر النشر في جريمة قتل سعد جبالي
الطيبة: تمديد حظر النشر في جريمة قتل سعد جبالي

2019-03-27

النقب: حريق في مخزن لبلدية رهط
النقب: حريق في مخزن لبلدية رهط

2019-03-27

الأكثر قراءة

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

2019-03-26
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع درجات الحرارة

2019-03-26
تعطيل الدراسة بـ

تعطيل الدراسة بـ"غلاف غزة" مع تواصل الغارات والقذائف

2019-03-26
بالونات حارقة وإصابات شرقي البريج وسط تقارير عن تثبيت التهدئة

بالونات حارقة وإصابات شرقي البريج وسط تقارير عن تثبيت التهدئة

2019-03-26
التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

التباكي على الردع والتحضير لحرب رابعة على غزة

2019-03-26