إصابة شخصين من باقة ودير الأسد بحادث طرق ومسنة من طمرة دهسا

أصيب شخصان من بلدتي من باقة الغربية ودير الأسد في حادث طرق قرب مدينة كفار سابا صباح اليوم، الأربعاء.

وفي التفاصيل، وقع حادث طرق قرب كفار سابا بين حافلتين لشركة "متروبولين" خط 113، صباح اليوم، أسفر عن إصابة شخصين من باقة الغربية ودير الأسد بجروح وصفت بأنها متوسطة، نقلا على إثرها إلى مستشفى "مئير" بكفار سابا لتلقي العلاج بواسطة سيارة الإسعاف.

وفي طمرة، أصيبت مسنة (84 عاما) بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، بعد أن دهستها سيارة، وسط المدينة، مساء أمس. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج للمصابة ونقلتها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.