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الجمعة: مسيرة الروحة إحياء لذكرى يوم الأرض

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 15:38

الجمعة: مسيرة الروحة إحياء لذكرى يوم الأرض
مسيرة يوم الأرض في الروحة 31.03.2018 (أرشيف "عرب 48")
عرب ٤٨

دعت بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية في المدينة، الأهالي للمشاركة الفاعلة في مسيرة الروحة، بعد غد الجمعة، الساعة الرابعة عصرا، استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا، لإحياء الذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد.

وباشرت بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية المحلية ولجنة المتابعة العليا وقسم الشبيبة في المركز الجماهيري ممثلا بمجلس الطلاب البلدي، الاستعدادات والتجهيزات والتحضيرات لإنجاح المسيرة، والتي ستنطلق من منطقة راس عين إبراهيم باتجاه قرية عين داهود المهجّرة، في منطقة الروحة.

وحثّت الأطر القائمة على تنظيم المسيرة، أهالي مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة، رجالا ونساء وأطفالا وطلاب مدارس، على "المشاركة الفاعلة والتواجد بكثافة والحضور بجموعهم وعائلاتهم، إحياء لهذه الذكرى الخالدة، وتمسكا وتشبثا بأراضي الروحة، والتي تنبض هذه الأيام بالحياة، بخضرتها الرائعة ومياهها العذبة ووديانها الكثيرة والمثيرة وجمالها الخلاب، فهي أرضنا، حاضرنا ومستقبل أولادنا ورئتنا الخضراء التي نتنفس هواءها ونتمتع بجبالها ونقطف زيتونها كل عام".

وسيتم تنظيم برنامج احتفالي في ذكرى يوم الأرض على أراضي الروحة يشمل كلمات للجنة المتابعة، بلدية أم الفحم، اللجنة الشعبية ومجلس الطلاب البلدي.

كما سيشمل البرنامج ورشات عمل ميدانية، فنية وثقافية وتربوية، لطلاب المدارس تمثل القرى التي هجرت من منطقة الروحة.

وأكدت الأطر الداعية للمسيرة، أن "المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض ومسيرة الروحة واجب وطني وديني، دفاعا عن حقوقنا، وحماية لمستقبل الأجيال القادمة".

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#يوم الأرض
#الروحة
#أم الفحم
#وادي عارة

من عرب 48

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