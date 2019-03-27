الطيبة: تمديد حظر النشر في جريمة قتل سعد جبالي

مددت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، صباح اليوم الأربعاء، أمر حظر النشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في جريمة قتل الشاب سعد جبالي (24 عاما) من مدينة الطيبة.

وعلم أن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية 11.04.2019.

وكانت قد طرأت تطورات في مجريات التحقيق في ملف الجريمة أسفرت عن اعتقال مشتبهين في الشهر الجاري.

يذكر أن الشاب سعد جبالي قُتل في جريمة إطلاق نار بتاريخ 13.11.2018، إذ أطلق عليه جناة النار من مسافة قريبة في منطقة العمري بالطيبة، فارق على أثرها الحياة بعد نقله إلى مستشفى "مئير" في مدينة "كفار سابا".