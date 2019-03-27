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اللد: إطلاق سراح والد ضحية جريمة القتل ديانا الأعسم

تاريخ النشر: 27/03/2019 - 20:00

اللد: إطلاق سراح والد ضحية جريمة القتل ديانا الأعسم
من مكان وقوع الجريمة في اللد
عرب ٤٨

أطلقت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الأربعاء، سراح والد ضحية جريمة القتل التي راحت ضحيتها، ديانا أبو قطيفان الأعسم (18 عاما)، من مدينة اللد.

وعلم أن المحكمة قررت إطلاق سراح والد الضحية، فيما مددت اعتقال جدها ومشتبه به آخر معتقل على خلفية الجريمة، ومن المزمع أن يتم النظر في تمديد اعتقاله إلى جانب مشتبه آخر.

وكانت المحكمة قد قررت إطلاق سراح أحد أقارب الضحية، وبعد إطلاق سراح والد الضحية تكون الشرطة قد أطلقت سراح اثنين من أصل 4 مشتبهين (64، 46، 42، 24 عاما) اعتقلوا في الـ13 من آذار/ مارس الجاري، بشبهة ضلوعه في الجريمة.

يذكر أن جريمة قتل ديانا الأعسم، وقعت في حي شنير بمدينة اللد، صباح الأربعاء 13 آذار/ مارس الجاري، قبل زفافها بأيام معدودة، ووفقًا للشبهات فإن شخصًا صعد إلى سيارة استقلتها الضحية وأطلق عليها النار من مسافة قصيرة.

ويذكر أن والدة الضحية، أسمهان، قتلت في العام 2006 في جريمة إطلاق نار وقعت في اللد كذلك، وحتى هذه اللحظة ورغم مرور 13 عاما على الجريمة، لم تقدم الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية أي مشتبهين للمحاكمة.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#محكمة الصلح
#ريشون لتسيون
#ديانا أبو قطيفان
#اللد

من عرب 48

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