يافا: تحذير من تجريف أرض مقبرة الإسعاف

حذر ناشطون في شبكة التواصل الاجتماعي من إقدام بلدية تل أبيب - يافا على انتهاك حرمة مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا وتجريفها بهدف تنفيذ مشروع لإيواء المشردين خلال الفترة المقبلة.

وقال الناشطون إنه يُلاحظ منذ أيام قيام طواقم البلدية بتحركات مشبوهة في محيط المقبرة.

وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء الأعلى في مدينة القدس فتوى بحرمة مقبرة الإسعاف في يافا.

ومن المتوقع أن تصدر الهيئة الإسلامية في يافا بيانا هاما تطلع أهالي يافا فيه على آخر المستجدات حول المقبرة، وتحذر من نبش قبور الموتى في المقبرة.

وتوقع بعض الناشطين أن تقوم البلدية بتجريف أرض المقبرة لتنفيذ مشروعها لإيواء المشردين في الساعات أو الأيام المقبلة، غير آبهة بمعارضة الأهالي في يافا.