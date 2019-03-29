مجد الكروم: التحقيق مع طلاب بشبهة حيازة مخدرات

قامت الشرطة في الأيام الأخيرة باعتقال طلاب وشبان من بلدة مجد الكروم والتحقيق معهم، بشبهة حيازة والتجارة بالمخدرات.

وعلى أثر ذلك، عقد اجتماع طارئ أمس، الخميس، بدعوة من لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الثانوية، وذلك بحضور رئيس المجلس المحلي، مدراء مدارس، أعضاء مجلس وآخرين.

وأكد الحضور في الاجتماع عن استنكارهم ورفضهم لمثل هذه الظاهرة، وقد طرح خلال الاجتماع عدة خطوات من أجل متابعة القضية حتى اجتثاث الظاهرة.

وفي أعقاب ذلك، اتخذت خطوات عديدة من بينها طرح برامج توعوية للطلاب والأهالي في المدارس على مدار شهر، تنفيذ القوانين المساعدة في المجلس المحلي وإغلاق الأماكن المشبوهة، مراقبة محيط المدارس، خطب توعوية في المساجد وغيرها من الخطوات.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الثانوية، د. إياد زرقاوي، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "قمنا بالدعوة إلى اجتماع طارئ بالأمس بالتنسيق مع مدير المدرسة، نايف فرحات، وبالتعاون مع لجنة أولياء أمور الطلاب بالمدرسة الإعدادية، حتى نطلق صرخة بعد اعتقالات طالت طلاب وشبان بشبهة التجارة بالمخدرات".

وأضاف أن "الاجتماع كان مثمرا حيث قمنا بإقرار عدة خطوات من أجل التصدي واجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة التي نعتبرها ناقوس خطر على أولادنا ومجتمعنا بأكمله، وهنا لا أحد معفي من المسؤولية وجميعنا متهمون ويجب علينا أن نأخذ دورنا كأهل ومسؤولين ومؤسسات ومجتمع بأسره".

وأكد أننا "بدأنا بتنفيذ الخطوات التي قمنا باتخاذها فمثل هذه الظاهرة لا يمكن السكوت عليها، وبعد مرور شهر سنقوم بترتيب اجتماع آخر من أجل تقييم الأمور والاطلاع على المستجدات في هذا الصدد".

وختم زرقاوي بالقول إن "وصولنا إلى هذه المرحلة يحتم علينا التكاتف والتعاون فيما بيننا، ومن هنا أدعو الأهالي ليضعوا أيديهم بأيدينا حتى نضع برنامج طويل الأمد من أجل القضاء على هذه الظاهرة".