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يافا: اعتقال صاحبة السيارة الضالعة بحادث الطرق

تاريخ النشر: 28/05/2019 - 12:04

يافا: اعتقال صاحبة السيارة الضالعة بحادث الطرق
من مكان الحادث في يافا، أمس
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة اليوم، الثلاثاء، صاحبة السيارة الضالعة في حادث الطرق الدامي الذي وقع أمس، في شارع "ييفت" بيافا وأسفر عن مصرع الشاب محمد إبراهيم.

وادعت الشرطة أن "سائقة السيارة لاذت بالفرار من مكان الحادث دون طلب المساعدة الطبية للمصاب".

وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، واعتقلت صاحبة السيارة وهي امرأة تبلغ 51 عاما من سكان مدينة يافا.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح بتل أبيب في طلب الشرطة تمديد اعتقال صاحبة السيارة، اليوم الثلاثاء.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#يافا
#اعتقالات
#حوادث الطرق
#محمد إبراهيم

من عرب 48

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