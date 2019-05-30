  2. محليات
  3. أخبار محلية

أم الفحم: إقرار خطوات احتجاجية على مخطط مصادرة دريهمة

تاريخ النشر: 30/05/2019 - 14:56

أم الفحم: إقرار خطوات احتجاجية على مخطط مصادرة دريهمة
أم الفحم (الشبكة)
عرب ٤٨

عقدت بلدية أم الفحم، الأسبوع الجاري، جلسة خاصة ناقشت قضية أراضي دريهمة، وذلك في أعقاب التوصية المقدمة للمجلس القطري للتنظيم والبناء بتوسيع مساحة الغابات المحاذية لشارع 65 على حساب الأراضي الخاصة في دريهمة.

ودعا رئيس البلدية، د. سمير صبحي، للجلسة أعضاء المجلس البلدي وأصحاب الأراضي في دريهمة واللجنة الشعبية في أم الفحم واللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الروحة ولجنة التنظيم والبناء المحلية في وادي عارة وعدد من المحامين.

وجرى الاتفاق في نهاية الجلسة على عدد من الخطوات والإجراءات الاحتجاجية وهي: إقامة لجنة شعبية تتألف من ممثلين عن أصحاب الأراضي والبلدية ومهنيين. وفحص الموضوع والتشاور قانونيا مع مركز "عدالة" بهذا الخصوص. وتحضير مخطط بديل بمتابعة لجنة التنظيم المحلية وادي عارة. وتحديد جلسات بهذا الخصوص مع المؤسسات الرسمية من قبل مكتب رئيس البلدية.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#أم الفحم
#دريهمة
#مصادرة الأراضي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

خفض أسعار الوقود فجر السبت المقبل
خفض أسعار الوقود فجر السبت المقبل

2019-05-30

جديدة المكر: انتخاب قائم بأعمال ونائبين لرئيس المجلس المحلي
جديدة المكر: انتخاب قائم بأعمال ونائبين لرئيس المجلس المحلي

2019-05-30

عدالة: إسرائيل أثبتت عدم قدرتها على تنظيم انتخابات نزيهة
عدالة: إسرائيل أثبتت عدم قدرتها على تنظيم انتخابات نزيهة

2019-05-30

الأكثر قراءة

عرعرة: مقتل عميد الجش بجريمة إطلاق نار

عرعرة: مقتل عميد الجش بجريمة إطلاق نار

2019-05-29
نتنياهو حاول ضم حزب العمل بدل ليبرمان

نتنياهو حاول ضم حزب العمل بدل ليبرمان

2019-05-29
لبيد يتراجع: غانتس رئيسا لـ

لبيد يتراجع: غانتس رئيسا لـ"كاحول لافان" إذا أعيدت الانتخابات

2019-05-29
حكومة نتنياهو المتعثرة: عقدة العضو الناقص

حكومة نتنياهو المتعثرة: عقدة العضو الناقص

2019-05-29
ريفلين يحاول تجنب الانتخابات والائتلاف يخشى عدم حل الكنيست

ريفلين يحاول تجنب الانتخابات والائتلاف يخشى عدم حل الكنيست

2019-05-29