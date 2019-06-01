  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع سائق من النقب وإصابة 4 في حادث طرق جنوب الخليل

تاريخ النشر: 01/06/2019 - 14:05

مصرع سائق من النقب وإصابة 4 في حادث طرق جنوب الخليل
عرب ٤٨

لقي سائق عربي من النقب مصرعه، وأصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة في حادث طرق وقع ظهر اليوم، السبت، في شارع "60" جنوب جبال الخليل على الطريق المؤدي إلى مخيم الفوار.

وقع الحادث قرابة الساعة 12:00 من ظهر اليوم، ونجم عن تصادم شاحنة تحمل لوحة فلسطينية مع مركبة تحمل لوحة صفراء إسرائيلية.

وبحسب طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان فإن شخصا في الأربعنات من العمر قد لقي مصرعه في مكان الحادث، وتبين أنه عربي من النقب.

وأصيبت شابة في العشرينات من عمرها بإصابة في البطن، كما أصيبت أيضا سيدة في الأربعينات من العمر وفتاة (14 عاما) بإصابات متوسطة في الأطراف والرأس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وعلم أن مصابا رابعا، وهو سائق الشاحنة، قد نقل بواسطة الهلال الأحمر إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#حادث طرق
#النقب
#الخليل

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناصرة: حي العرقية نسيه الزمن... والبلدية
الناصرة: حي العرقية نسيه الزمن... والبلدية

2019-06-01

الجبهة الديمقراطية تدعو لإعادة تشكيل المشتركة على أساس النتائج
الجبهة الديمقراطية تدعو لإعادة تشكيل المشتركة على أساس النتائج

2019-06-01

انتشال جثة مجهولة الهوية من بحر حيفا
انتشال جثة مجهولة الهوية من بحر حيفا

2019-06-01

الأكثر قراءة

القدس: إصابتان إحداهما حرجة في عملية طعن واستشهاد المنفذ

القدس: إصابتان إحداهما حرجة في عملية طعن واستشهاد المنفذ

2019-05-31
مسؤول إسرائيلي:

مسؤول إسرائيلي: "صفقة القرن" تشمل عاصمة فلسطينية في أبو ديس

2019-05-31
ثلاث ملاحظات على الوضع السياسي الراهن

ثلاث ملاحظات على الوضع السياسي الراهن

2019-05-31
تقرير: كيم يعدم مبعوثه النووي إلى ترامب

تقرير: كيم يعدم مبعوثه النووي إلى ترامب

2019-05-31
أكثر من ربع مليون فلسطيني يؤدون

أكثر من ربع مليون فلسطيني يؤدون "الجمعة اليتيمة" بالأقصى

2019-05-31