لائحة اتهام ضد الشرطي المعتدي على متظاهرين بحيفا في أيار 2018

قدم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة بالنيابة العامة الإسرائيلية إلى محكمة الصلح في حيفا، لائحة اتهام ضد الشرطي ليئور حتام، اليوم الأحد، نسبت إليه الاعتداء والتهديد والتسبب بأضرار للمعتقل جعفر فرح ومهاجمة 7 متظاهرين آخرين بمركز الشرطة في حيفا بعد مظاهرة تضامنا مع قطاع غزة، واحتجاجا على مجازر الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة في أيار/ مايو 2018.

وتشمل لائحة الاتهام تفاصيل الاعتداءات الجسدية والكلامية على كافة المعتقلين الـ21 في محطة شرطة حيفا والتي شملت شتائم وتفوهات عنصرية .

ووفقا للائحة الاتهام، هاجم الشرطي 8 معتقلين من المتظاهرين بمركز الشرطة حيث كانوا على الأرض وأيديهم مكبلة.

وذكر في لائحة الاتهام أن الشرطي ركل ساق جعفر فرح بقوة وألقاه أرضا. وبعد ذلك مباشرة، انقض عليه ورفعه ودفعه نحو الخزانة الموجودة في الغرفة، وقام بتقييد يديه، ودفعه بقوة وأسقطه على الأرض مرة أخرى. وتسبب اعتداء الشرطي بآلام شديدة للمشتكي الذي أمسك الشرطي بمعطفه، وقاده بقوة وأجبره على الذهاب إلى الحمام، بينما كان يقول له: "كيف يمكنني ذلك؟ يداي مكبلتان للخلف وساقي تؤلمني". وقام الشرطي بتفتيشه في غرفة الحمام وطلب منه، دون أي داع أو حاجة وبصورة غير قانونية، أن يخلع ملابسه من أجل القيام بـ"عملية تفتيش تجريدية" فرفض المُعتدى عليه خلع ملابسه وأخرجه المتهم من الحمام وسلمه لشرطي آخر لحراسته. وفي صباح اليوم التالي، عندما لم يتمكن المشتكي من المشي واحتاج لمساعدة من الشرطيين من أجل التنقل، وبعد أن طلب عدة مرات أن يُنقل لتلقي علاج طبي، نُقل إلى المستشفى وتلقى العلاج.

ونتيجة لهذا الاعتداء، أحيل الشرطي لإجازة جبرية من وظيفته، وبعد عقد جلسة استماع له قُدمت لائحة الاتهام ضده.