3 إصابات في حادثي طرق ودهس بباقة الغربية

أصيب شخص بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة في حادث دهس على الشارع الرئيس في مدينة باقة الغربية، الليلة الماضية.

وقدم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان العلاج الأولي للمصاب ونقل على إثرها إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج.

وذكر عدد من أصحاب المحال التجارية في باقة الغربية أن هذا الشارع يشهد الكثير من الحوادث بسبب السرعة، ويجب وضع مطبات حتى يخفف السائقين من السرعة وبهذا يمكن الحفاظ على سلامة المشاة والسائقين.

من مكان حادث الطرق بباقة الغربية، الليلة الماضية

وفي حادث آخر، أصيب شابان بجروح وصفت بأنها متوسطة في حادث طرق بباقة الغربية، الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أسفر حادث طرق في المدخل الجنوبي لباقة الغربية عن إصابة شابين من زيمر وباقة الغربية بجروح متوسطة نقلا على إثرها إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لتلقي العلاج بواسطة.

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.